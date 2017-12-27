Ильхам Закиев и Гаджи Алиев стали послами AMADA

27 Декабря 2017 22:23

Двукратный паралимпийский чемпион по дзюдо Ильхам Закиев и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Гаджи Алиев стали послали Национального антидопингового агентства (AMADA).

Как сообщает azerisport.com, глава организации Шафаг Гусейнли отметила, что выбор на этих спортсменов пал не случайно, так как оба спортсмена добились впечатляющих результатов на международной арене. «И.Закиев и Г.Алиев – настоящие професиионалы своего дела. Мы рады, что остановили на них свой выбор», -заметила Ш.Гусейнли.