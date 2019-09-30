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Каратэ

Каратисты определили лучших Мемориала Агарунова

30 Сентября 2019 18:52
Завершился международный турнир по каратэ, посвященный 50-летию национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.
Как передает azerisport.com, победителем турнира стала команда «Гара Гаплан», заработавшая 25 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей.
8 золотых и 2 бронзовые медали заработала команда «Зирве», а третьей стала «Арпачай» (7-10-24). Турнир проводился совместно министерством молодежи и спорта, федерацией каратэ-до Азербайджана, союзом ветеранов-танкистов Азербайджана и религиозной общиной горских евреев Азербайджана. (ФКА)

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Сабаил63127-910
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Хорватия531110-510
Словакия53029-79
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