301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Каратэ

Азербайджанский каратист в финале Серии А

2 Марта 2019 10:13
В Зальцбурге (Австрия) проходит турнир Серии А по каратэ.
Как сообщает azerisport.com, Азербайджан заявил на турнир 9 спортсменов. В первый день турнира на ковер вышли четверо, двое из которых завоевали право биться за медали.
Асиман Гурбанлы (+84 кг) одержал пять побед и вышел в финал, где встретится с бойцом из Ирана. Фирдовси Фарзалиев (60 кг) же победил в пяти встречах из шести, будет биться за бронзу с бойцом из Казахстана. (сайт национальной федерации)

Просмотрено: 198

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Мамедов, Юрчевич и тренеры сборных почтили память жертв в Ходжалы

Мамедов, Юрчевич и тренеры сборных почтили память жертв в Ходжалы

Победы азербайджанского дзюдо в Дюссельдорфе

Победы азербайджанского дзюдо в Дюссельдорфе

Зире добывает победу в Сумгайыте

Зире добывает победу в Сумгайыте

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть II Марина Танкацкая. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Нефтчи упустил победу за 14 секунд (!) до конца матча 01 Марта 2019, 18:06
Дмитрий Крамаренко: Юрчевич сильно меня удивил 28 Февраля 2019, 17:39
Греческий клуб заинтересовался форвардом Карабаха 28 Февраля 2019, 18:34
Капитан Нефтчи недооценил Карабах, ответ не заставил себя долго ждать: Карабах не слабее Спартака и Зенита 27 Февраля 2019, 13:20
Сборная Азербайджана проиграла команде России с разгромным счетом 01 Марта 2019, 15:51
Юнис Гусейнов: Махмудову лучше говорить от имени своей команды 27 Февраля 2019, 14:43
Нихат КАХВЕДЖИ: Я гордился выступлением Карабаха в Лиге чемпионов 26 Февраля 2019, 13:41
Кто будет забивать Хорватии? 28 Февраля 2019, 00:23
Юрчевич объявил имена своих помощников 28 Февраля 2019, 11:35
«Нравится играть в Азербайджане, в России на каждый выезд надо было лететь самолетом» 28 Февраля 2019, 14:06

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи18115230-1338
Карабах18115238-1738
Сабаил1893622-1730
Габала1866620-2024
Сабах1863915-2321
Зире1845915-2717
Кешля18441018-2916
Сумгайыт18431114-2615

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (86)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image