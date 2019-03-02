Азербайджанский каратист в финале Серии А

2 Марта 2019 10:13

В Зальцбурге (Австрия) проходит турнир Серии А по каратэ.

Как сообщает azerisport.com, Азербайджан заявил на турнир 9 спортсменов. В первый день турнира на ковер вышли четверо, двое из которых завоевали право биться за медали.

Асиман Гурбанлы (+84 кг) одержал пять побед и вышел в финал, где встретится с бойцом из Ирана. Фирдовси Фарзалиев (60 кг) же победил в пяти встречах из шести, будет биться за бронзу с бойцом из Казахстана. (сайт национальной федерации)