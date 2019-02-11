301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Каратэ

Азербайджанские каратисты завоевали четыре золота на молодежном ЕВРО

11 Февраля 2019 00:11
В Ольборг (Дания) завершился молодежный чемпионат Европы по каратэ.
Как сообщает azerisport.com, азербайджанские спортсмены завоевали пять наград.
Роман Гейдаров (21 лет, ката), Аминага Гулиев (16-17 лет, 61 кг), Тале Ягубов (14-15 лет, 63 кг) и Мурад Гаджизаде (+84 кг) стали чемпионами, а Гусейн Мамедли (14-15 лет, 57 кг) стал третьим. Благодаря этим наградам Азербайджан занял четвертое место на ЕВРО. (сайт национальной федерации)

Просмотрено: 150

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Важная победа Зире

Важная победа Зире

Рядовая победа Нефтчи

Рядовая победа Нефтчи

Карабах забирает в Сумгайыте три очка

Карабах забирает в Сумгайыте три очка

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть I Элен и Лейла. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Карабах победил и нагнал Нефтчи, Габала приблизилась к первой тройке 09 Февраля 2019, 20:25
Главный тренер сборной Азербайджана прибыл в Баку 07 Февраля 2019, 16:36
Нефтчи легко переиграл Кешлю и оторвался от Карабаха, первая победа Зире в году 10 Февраля 2019, 18:26
Максим БАЙРАМОВ: В Молдове пока никому не сказал, что выбрал Азербайджан 09 Февраля 2019, 14:20
Румынский форвард не может договориться с азербайджанским клубом  07 Февраля 2019, 19:40
Кандидат в наставники сборной Азербайджана прибыл на переговоры с АФФА 09 Февраля 2019, 12:43
Никола ЮРЧЕВИЧ: Выход в финальную стадию ЕВРО-2020? Об этом разговоров у нас не было 09 Февраля 2019, 20:12
Игроки Барселоны, Реала, МЮ и Боруссии вызваны на матч с Азербайджаном 07 Февраля 2019, 00:13
Милан ОБРАДОВИЧ: Велебит едет в Азербайджан не по моему совету 08 Февраля 2019, 16:02
Киндзерская выиграла серебро Большого шлема, Кокаури завоевал бронзу 10 Февраля 2019, 22:17

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи16114129-1137
Карабах16104235-1534
Сабаил1673619-1624
Габала1665519-1823
Сабах1662814-2120
Сумгайыт1643913-2315
Зире1634914-2713
Кешля16331016-2812

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (84)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image