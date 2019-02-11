Азербайджанские каратисты завоевали четыре золота на молодежном ЕВРО

11 Февраля 2019 00:11

В Ольборг (Дания) завершился молодежный чемпионат Европы по каратэ.

Как сообщает azerisport.com, азербайджанские спортсмены завоевали пять наград.

Роман Гейдаров (21 лет, ката), Аминага Гулиев (16-17 лет, 61 кг), Тале Ягубов (14-15 лет, 63 кг) и Мурад Гаджизаде (+84 кг) стали чемпионами, а Гусейн Мамедли (14-15 лет, 57 кг) стал третьим. Благодаря этим наградам Азербайджан занял четвертое место на ЕВРО. (сайт национальной федерации)