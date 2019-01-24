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Каратэ

Рафаэль Агаев и Ко отправились в Париж

24 Января 2019 00:22
Сборная Азербайджана по каратэ после сборов в Габале отправилась во Францию для участия в Премьер-лиге Парижа (25-27 января).
Как передает azerisport.com, вместе с командой, которая имеет в составе 18 спортсменов, отправились также официальные лица Федерации каратэ Азербайджана под руководством главы организации Яшара Баширова.
В состав команды вошли: Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов, Турал Агаларзаде, Гуммат Бахшалиев (все – 67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Айхан Мамаев, Тургут Гасанов, Панах Абдуллаев (все – 84 кг), Шахин Атамов, Асиман Гурбанлы, Али Джафаров (все – +84 кг), Роман Гейдаров (ката), Нурана Алиева, Фидан Гасымова (обе – 50 кг), Илаха Гасымова (55 кг), Фарида Абиев (61 кг), Ирина Зарецка (68 кг), Фарида Алиев (+68 кг).
В первом турнире серии Премьер-лиги Всемирной федерации каратэ примут участие 776 спортсменов из 82-х стран. За каждую победу и медаль каратисты будут укреплять свои позиции в мировом рейтинге, а также зарабатывать рейтинговые очки на Олимпийские и Европейские игры. (пресс-служба национальной федерации)

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