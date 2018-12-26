Федерация каратэ подвела итоги года

26 Декабря 2018 13:18

Федерация каратэ Азербайджана подвела итоги сезона 2018 года.

Как передает azerisport.com, в связи с этим состоялось собрание. В нем участвовали президент федерации Яшар Баширов, а также первый вице-президент Фарид Аскеров, вице-президент Рахман Гатамов, а также Физули Мусаев, Октай Мамедов и тренеры Бахаддин Кандаз, Шахин Худавердиев, Анар Аллахвердиев, Вахид Айвазов, главный судья Джахангир Бабаев.

За 2018-й азербайджанские каратисты завоевали 132 награды (29 золотых, 38 серебряных и 47 бронзовых медалей) различных международных соревнований, чемпионатов мира и Европы, а также Кубка мира, премьер-лиги, Серии A и молодежной лиги. Благодаря рекордному показателю юношей и молодежи на ЕВРО в Сочи в феврале, титулу чемпиона мира Ирины Зарецкой, первого для Азербайджана среди женщин, очередного медального рекорда Рафаэля Агаева, серебру мундиаля в пара-каратэ Сахиба Ахадова и других результатов наши представители поднялись в мировом рейтинге еще выше.

Была отмечена важность предстоящего года в плане подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио. Капитан сборной Рафаэль Агаев поблагодарил за внимание к спортсменам, добавив, что ребята будут стараться для достижения новых успехов. Также со стороны генспонсора спортсменам и тренерам различных возрастных группы, отличившихся в уходящем году, были вручены денежные премии. (пресс-служба национальной федерации)