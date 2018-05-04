Рафаэль Агаев и Ко отправятся покорять Сербию

4 Мая 2018 14:23

Руководство Федерации каратэ Азербайджана обнародовало состав сборной на предстоящий 53-й по счету ЕВРО, который пройдет 9-14 мая в городе Нови Сад (Сербия).

Как передает azerisport.com, в состав мужской и женской команд вошли в целом 17 каратистов: в индивидуальных соревнованиях выступят Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Турал Галарзаде (67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Айхан Мамаев (84 кг), Шахин Атамов (+84 кг), Роман Гейдаров (ката), Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг), Фарида Абиева (61 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и Фарида Алиева (+68 кг); в командных соревнованиях кумите выступят Тургут Гасанов, Асиман Гурбанлы и Рафиз Гасанов.