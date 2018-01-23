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Каратэ

Азербайджан заявил боевой состав на премьер-лигу в Париже

23 Января 2018 16:15
26-28 января в Париже пройдет очередной турнир серии Премьер-лига каратэ.
Как сообщает azerisport.com, Азербайджан будут представлять 15 спортсменов: Фирдовси Фарзалиев, Турал Алекперли (оба - 60 кг), Ниязи Алиев, Турал Агаларзаде (оба – 67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Айхан Мамаев, Тургут Гасанов (оба - 84 кг), Шахин Атамов, Асиман Гурбанлы, Али Джафаров (все +84 кг), Роман Гейдаров (ката), а также Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг), Фарида Абиева (61 кг) и Фарида Алиева (+68 кг). (сайт национальной федерации)

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