Салимов и Раджабли выиграли ЧМ

14 Октября 2019 15:13

Сборная Азербайджана по дзюдо удачно выступила на чемпионате мира среди ветеранов в Марокко.

Как сообщает azerisport.com, в последний день чемпионата Расул Салимов (90 кг) и Эльхан Раджабли (100 кг) стали чемпионами, а Вугар Бабаев (66 кг) проиграл в финале.

Ранее Фархад Раджабли (90 кг), Мамед Мамедов (73 кг) и Мубариз Джафаров (81 кг) стали чемпионами, а Мушфиг Джафаров (73 кг) – третьим.

Таким образом, наши спортсмены завоевали 5 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. (ФДА)