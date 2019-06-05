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Дзюдо

«Азербайджан – один из наших основных соперников на Евроиграх»

5 Июня 2019 13:05
Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Тасанби Таов назвал команду Азербайджана одним из главных соперников на предстоящих Евроиграх-2019 в Минске, передает azerisport.com.
«Самым важным стартом этого сезона для нас является чемпионат мира, но Европейские игры тоже очень важные соревнования. Перед Олимпиадой мы проверим молодых ребят, посмотрим, насколько они готовы к такому турниру. Наши основные соперники – спортсмены из Франции, Германии, Грузии, Азербайджана, в других странах также есть по два-три хороших дзюдоиста. Но мы можем составить им достойную конкуренцию, задачи на турнир самые высокие», - добавил Таов. (ТАСС)

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