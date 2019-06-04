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Дзюдо

Победительница Кубка Европы поднялась в рейтинге

4 Июня 2019 15:40
Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), выигравшая Кубок Европы в Румынии, улучшила свое положение в мировом рейтинге.
Как передает azerisport.com, она поднялась на четыре строчки и занимает пятьдесят третье место.
Бронзовая призер турнира Аиша Гурбанлы (48 кг) идет тридцать шестой.
В весе до 73 кг лидерство по-прежнему удерживает Рустам Оруджев, тогда как Хидаят Гейдаров расположился на шестой строчке.
Мамедали Мехтиев (90 кг) обосновался на пятой позиции, Эльмар Гасымов (100 кг) – одиннадцатый, а Ушанги Кокаури (+100 кг) идет четырнадцатым.
В категории до 66 кг двадцать третье место застолбил за собой Ниджат Шихализаде, тогда как Орхан Сафаров (60 кг) – тридцать девятый.
Ирина Киндзерская (+78 кг) обосновалась на четвертой позиции.

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