Победительница Кубка Европы поднялась в рейтинге

4 Июня 2019 15:40

Азербайджанская дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), выигравшая Кубок Европы в Румынии, улучшила свое положение в мировом рейтинге.

Как передает azerisport.com, она поднялась на четыре строчки и занимает пятьдесят третье место.

Бронзовая призер турнира Аиша Гурбанлы (48 кг) идет тридцать шестой.

В весе до 73 кг лидерство по-прежнему удерживает Рустам Оруджев, тогда как Хидаят Гейдаров расположился на шестой строчке.

Мамедали Мехтиев (90 кг) обосновался на пятой позиции, Эльмар Гасымов (100 кг) – одиннадцатый, а Ушанги Кокаури (+100 кг) идет четырнадцатым.

В категории до 66 кг двадцать третье место застолбил за собой Ниджат Шихализаде, тогда как Орхан Сафаров (60 кг) – тридцать девятый.

Ирина Киндзерская (+78 кг) обосновалась на четвертой позиции.