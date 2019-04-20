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Дзюдо

Сборная Азербайджана назвала состав на Евроигры

20 Апреля 2019 14:52

Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо, который выступит на Евроиграх 21-30 июня в Минске.

Как сообщает azerisport.com, в столицу Беларуси отправятся Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров (оба 73 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов, Зелим Коцоев (оба 100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг), Аиша Гурбанлы (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), и Ирина Киндзерская (+78 кг).

Также квоты удостоилась и Ичинхорло Мунхцедев (57 кг), но она имеет право выступить только в смешанном командном турнире, где заявлена сборная Азербайджана. Всего в микс-соревновании примут участие шестнадцать сборных.


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