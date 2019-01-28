Азербайджан заявил 9 дзюдоистов на Кубок Европы

28 Января 2019 18:34

Команда Азербайджана по дзюдо примет участие в Открытом Кубке Европы, который пройдет 2-3 февраля в Одивелаше (Португалия).

Как передает azerisport.сom, на соревновании поборются спортсмены из ближайшего резерва – Тофик Мамедов, Балабей Агаев (оба - 60 кг), Нурлан Османов (66 кг), Руфат Мамедов (73 кг), Фаган Гулузаде, Наим Гусейнов, Араш Агаи (все - 81 кг), Аслан Мирзоев (90 кг) и Сулейман Ягубов (10 кг).

В турнире выступят 231 спортсмен из тридцати пяти стран.