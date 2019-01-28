301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Дзюдо

Азербайджан заявил 9 дзюдоистов на Кубок Европы

28 Января 2019 18:34
Команда Азербайджана по дзюдо примет участие в Открытом Кубке Европы, который пройдет 2-3 февраля в Одивелаше (Португалия).
Как передает azerisport.сom, на соревновании поборются спортсмены из ближайшего резерва – Тофик Мамедов, Балабей Агаев (оба - 60 кг), Нурлан Османов (66 кг), Руфат Мамедов (73 кг), Фаган Гулузаде, Наим Гусейнов, Араш Агаи (все - 81 кг), Аслан Мирзоев (90 кг) и Сулейман Ягубов (10 кг).
В турнире выступят 231 спортсмен из тридцати пяти стран.

Просмотрено: 145

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.14.0

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Ударный финиш Азербайджана на Гран-При

Ударный финиш Азербайджана на Гран-При

Сумгайыт обыгрывает сербский клуб

Сумгайыт обыгрывает сербский клуб

Габала победила в результативном матче

Габала победила в результативном матче

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть II Марина Танкацкая. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Нефтчи разгромил Берое  26 Января 2019, 18:15
Йоан БОКОНЬЯНО: В Баку нет середины – либо у вас есть деньги, либо нет 27 Января 2019, 12:06
Карабах проиграл Шахтеру в последнем матче сбора 26 Января 2019, 13:49
Сабаил обыграл бразильский клуб и не смог доиграть встречу с Кайсаром 24 Января 2019, 16:45
Воспитанник ЦСКА: В сборную Азербайджана перестали вызывать из-за паспорта 24 Января 2019, 11:01
Сборная Азербайджана сыграла вничью со Спартаком 24 Января 2019, 13:54
Кешля обыграла российский клуб 25 Января 2019, 14:17
Зире обыграл российский клуб 26 Января 2019, 21:30
Волевая победа Габалы 26 Января 2019, 21:16
Алиев упустил бронзу Гран-При 24 Января 2019, 20:24

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи14103126-1033
Карабах1493232-1430
Сабаил1463516-1421
Габала1445517-1817
Сабах1452712-2017
Сумгайыт1443713-2015
Кешля1433816-2312
Зире1424812-2510

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Азербайджан00000-00
Венгрия00000-00
Словакия00000-00
Уэльс00000-00
Хорватия00000-00

Лига Европы. Группа E

КомандаИВНПМО
Арсенал651012-216
Спортинг641113-313
Ворскла61054-133
Карабах61052-133

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (84)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image