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Дзюдо

Азербайджанская девятка в первый день Гран-При

24 Января 2019 07:44

Девять азербайджанских дзюдоистов выступит в первый день Гран-При, стартующего сегодня в Тель-Авиве.

Как передает azerisport.com, в весе до 60 кг Рашад Елкиев встретится с Алоном Ахароном (Израиль), а Ровшана Алиева ждет Матьяз Трбович (Словения).

В категории до 66 кг Орхан Сафаров выйдет на татами против Мухаммета Коссекова (Туркменистан), а Ибрагим Алиев сойдется с Коулом Чандлером (США).

В женском зачете в весе до 48 кг Лейла Алиева будет противостоять Александре Поп (Румыния), а Аиша Гурбанлы – Синте Гарсие Месса (Испания).

В категории до 52 кг Гюльтадж Мамедалиева встретится с Катри Какко (Финляндия), тогда как Буянхышыг Пуревсурен постарается пройти Фабиену Кочер (Швейцария)

Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) выйдет на татами против Шакед Амихаи (Израиль).


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