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Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников по ЧМ

16 Октября 2018 23:34

В Нассау (Багамы) прошла жеребьевка стартующего завтра чемпионата мира среди молодежи по дзюдо, где примет участие и сборная Азербайджана.

Azerisport.com предлагает результаты жеребьевки:

Балабей Агаев (55 кг) – победитель пары Эмерсон Сильва (Бразилия) – Бухчулун Даваныям (Монголия)
Ровшан Алиев (55 кг) – победитель пары Ливан Родригес (Колумбия) – Джанад Фешко (Венгрия)
Карамат Гусейнов (60 кг) – Уго Вера (Чили)
Тофик Мамедов (60 кг) – победитель пары Брайан Гарбоа (Эквадор) – Генки Кога (Япония)
Хасил Джафаров (73 кг) – Жильберто Кардосо (Мексика)
Мурад Фатиев (81 кг) – Фрисер Тинтос (Мексика)
Адыль Керимли (100 кг) – Иво Витасек (Германия)
Рамиля Алиева (44 кг) – Аманда Араеш (Бразилия)
Шафаг Гамидова (44 кг) – Миреа Родригес (Испания)
Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) – Анна Добровска (Польша)


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