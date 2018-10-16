Дзюдо
Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников по ЧМ
В Нассау (Багамы) прошла жеребьевка стартующего завтра чемпионата мира среди молодежи по дзюдо, где примет участие и сборная Азербайджана.
Azerisport.com предлагает результаты жеребьевки:
Балабей Агаев (55 кг) – победитель пары Эмерсон Сильва (Бразилия) – Бухчулун Даваныям (Монголия)
Ровшан Алиев (55 кг) – победитель пары Ливан Родригес (Колумбия) – Джанад Фешко (Венгрия)
Карамат Гусейнов (60 кг) – Уго Вера (Чили)
Тофик Мамедов (60 кг) – победитель пары Брайан Гарбоа (Эквадор) – Генки Кога (Япония)
Хасил Джафаров (73 кг) – Жильберто Кардосо (Мексика)
Мурад Фатиев (81 кг) – Фрисер Тинтос (Мексика)
Адыль Керимли (100 кг) – Иво Витасек (Германия)
Рамиля Алиева (44 кг) – Аманда Араеш (Бразилия)
Шафаг Гамидова (44 кг) – Миреа Родригес (Испания)
Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) – Анна Добровска (Польша)