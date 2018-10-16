Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников по ЧМ

16 Октября 2018 23:34

В Нассау (Багамы) прошла жеребьевка стартующего завтра чемпионата мира среди молодежи по дзюдо, где примет участие и сборная Азербайджана.

Azerisport.com предлагает результаты жеребьевки:

Балабей Агаев (55 кг) – победитель пары Эмерсон Сильва (Бразилия) – Бухчулун Даваныям (Монголия)

Ровшан Алиев (55 кг) – победитель пары Ливан Родригес (Колумбия) – Джанад Фешко (Венгрия)

Карамат Гусейнов (60 кг) – Уго Вера (Чили)

Тофик Мамедов (60 кг) – победитель пары Брайан Гарбоа (Эквадор) – Генки Кога (Япония)

Хасил Джафаров (73 кг) – Жильберто Кардосо (Мексика)

Мурад Фатиев (81 кг) – Фрисер Тинтос (Мексика)

Адыль Керимли (100 кг) – Иво Витасек (Германия)

Рамиля Алиева (44 кг) – Аманда Араеш (Бразилия)

Шафаг Гамидова (44 кг) – Миреа Родригес (Испания)

Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) – Анна Добровска (Польша)