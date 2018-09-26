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Дзюдо

Япония выиграла командный зачет ЧМ в Баку

26 Сентября 2018 19:52

Сборные Грузии и Японии завоевали золотые награды в седьмой день чемпионата мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает azerisport.com, у мужчин в весе +100 кг грузин Гурам Тушишвили обыграл в финале представителя сборной Азербайджана Ушанги Кокаури. Третье место заняли японец Хисаеши Харасава и Дуренбаяр Улзибаяр из Монголии.

В категории +78 кг японка Сара Асахина защитила титул чемпионки мира. В решающей встрече она выиграла у Идалис Ортис из Кубы. Бронзу примерили боснийка Лариса Черич и Кайра Сайит из Турции.

В общем зачете Япония завершила личный ЧМ на первом месте (7-5-4), далее расположились Корея (2-0-1) и Франция (1-1-2). Азербайджан (0-1-1) стал 11-м.


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