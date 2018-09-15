Еще одна медаль Азербайджана на ЕВРО

15 Сентября 2018 00:25

В Софии (Болгария) проходит молодежное первенство Европы по дзюдо.

Как передает azerisport.com, во второй день турнира Азербайджан пополнил свою копилку одной медалью. Мурад Фатиев (81 кг) завоевал бронзовую медаль.

Ранее, азербайджанские дзюдоисты взяли по одной золотой и серебряной медали, а также две бронзовые.

В целом, в турнире участвуют 405 дзюдоистов из 42-х стран, а Азербайджан представлен 14-ю спортсменами. (сайт национальной федерации)