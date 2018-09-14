Четыре медали Азербайджана на ЕВРО

14 Сентября 2018 00:25

В Софии (Болгария) проходит молодежное первенство Европы по дзюдо.

Как передает azerisport.com, во второй день турнира представители Азербайджана завоевали четыре медали.

Так, Тофик Мамедов (60 кг) завоевал золотую медаль, Ровшан Алиев (55 кг) – серебряную, а Балабай Агаев (55 кг) и Шафаг Гамидова (44 кг) – бронзовую.

В целом, в турнире участвуют 405 дзюдоистов из 42-х стран, а Азербайджан представлен 14-ю спортсменами. (сайт национальной федерации)