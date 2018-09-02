Олимпийский чемпион из Италии выступит в Баку

2 Сентября 2018 10:21

Тренерский штаб сборной Италии определился с составом на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет 20-27 сентября в Баку.

Как передает azerisport.com, в состав вошел олимпийский чемпион Фабио Басиле, отпраздновавший в Рио победу в категории до 66 кг. В нынешнем цикле он выступает в весе до 73 кг. Также в столице Азербайджана поборются Андреа Карлино (60 кг), Матео Медвес (66 кг), Антонио Эспозито (81 кг) и Николас Мунгаи (90 кг).

В состав женской сборной вошли Франческа Милани (48 кг), Одетт Гуиффрида (52 кг), Эдвиг Гвенд (63 кг) и Карола Паиссони (70 кг).