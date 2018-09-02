Промо-ролик предстоящего чемпионата мира в Баку

2 Сентября 2018 00:28

Презентовано промо-видео чемпионата мира по дзюдо, который пройдет 20-27 сентября в Баку.

Как передает azerisport.com, в видеоролике, размещенном на официальном сайте Международной федерации дзюдо (IJF), Азербайджан представлен как страна, обладающая крупными энергетическими ресурсами и богатой культурой, а также, как страна огней и дзюдо.

«Звезды дзюдо встретятся в сентябре в Азербайджане, в самом большом спортивном мероприятии года – на чемпионате мира. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть какой урок о спортивных ценностях продемонстрируют дзюдоисты, и как земля огней станет страной дзюдо», - подчеркивается в видеоролике.