Азербайджанский дзюдоист провел сбор с Илиадисом и Хузинга

26 Августа 2018 12:11

В Тунисе прошел тренировочный сбор юных дзюдоистов, организованный Международной федерацией.

Как сообщает azerisport.com, на сборе приняли участие спортсмены, завоевавшие лицензии на Юношескую Олимпиаду-2018, которая пройдет в Буэнос-Айресе. Азербайджан представляли Вугар Талыбов и главный тренер сборной Заур Бабаев.

Тренировки проводили олимпийские чемпионы Илиас Илиадис и Марк Хузинга.

Отметим, что соревнования по дзюдо в рамках Юношеской Олимпиады пройдет 7-10 октября. (сайт национальной федерации)