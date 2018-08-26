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Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист провел сбор с Илиадисом и Хузинга

26 Августа 2018 12:11
В Тунисе прошел тренировочный сбор юных дзюдоистов, организованный Международной федерацией.
Как сообщает azerisport.com, на сборе приняли участие спортсмены, завоевавшие лицензии на Юношескую Олимпиаду-2018, которая пройдет в Буэнос-Айресе. Азербайджан представляли Вугар Талыбов и главный тренер сборной Заур Бабаев.
Тренировки проводили олимпийские чемпионы Илиас Илиадис и Марк Хузинга.
Отметим, что соревнования по дзюдо в рамках Юношеской Олимпиады пройдет 7-10 октября. (сайт национальной федерации)

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