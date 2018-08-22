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Дзюдо

Бельгия теряет свою звезду перед ЧМ в Баку

22 Августа 2018 15:43

Сборная Бельгии по дзюдо не сможет привезти на чемпионат мира, который пройдет 20-27 августа в Баку, свою главную звезду – серебряного медалиста абсолютного ЧМ Тому Никифорова.

Как передает azerosport.сom, чемпион Европы этого года значился в предварительной заявке команды, но получил травму Гран-При Будапешта. После углубленного медицинского обследования врачи вынесли диагноз: разрыв крестообразных связок. Теперь Т.Никифорова ждет операция.


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