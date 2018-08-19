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Дзюдо

Эльмар Гасымов выиграл Кубок Европы

19 Августа 2018 18:59

Три азербайджанских дзюдоиста выступили во второй день Открытого Кубка Европы в Минске.

Как передает azerisport.com, основное внимание приковано к Эльмару Гасымову. В стартовом поединке он одолел Михала Хорака (Чехия), а затем огорчил Зелимхана Башаева (Россия), Виталия Плешакова (Россия) и Данило Гуцола (Украина), выйдя в финал. В схватке за залото Эльмар победил Олега Ишимова (Россия).

В женском зачете Гюнель Гасанлы (70 кг) начала с победы над Александры Миловзоровой (Россия), после чего уступила Дарье Погоржелец (Польша). А Гезаль Зутова (78 кг) проиграла Омри Кеньон (Израиль).

По итогам турнира в активе команды две медали: золото Эльмара Гасымова (100 кг) и бронза Аиши Гурбанлы (48 кг).

 


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