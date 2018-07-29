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Дзюдо

Мамедов взял золотую медаль Кубка Европы

29 Июля 2018 00:38
В Берлине (Германия) проходит молодежный Кубок Европы по дзюдо.
Как передает azerisport.com, в первый день турнира азербайджанские спортсмены завоевали 3 медали. Так, Тофик Мамедов (60 кг) завоевал золотую медаль, а Ровшан Алиев (55 кг) и Хасиль Джафаров (73 кг) – бронзовые.
Отметим, что в турнире участвуют в целом 535 дзюдоистов из 38-и стран (323 парней, 212 девушек), а Азербайджан представлен 18-ю спортсменами, среди которых 12 парней и 6 девушек. (сайт национальной федерации)

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