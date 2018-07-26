Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на Гран-При

26 Июля 2018 21:18

В Загребе прошла жеребьевка стартующего завтра Гран-При, которая определила соперников азербайджанских дзюдоистов по первым схваткам, передает azerisport.com.

Вугар Ширинли (60 кг) – Мутаз Хавджан (Саудовская Аравия)

Карамат Гусейнов (60 кг) – Чаба Сабо (Венгрия)

Орхан Сафаров (66 кг) – Кеннет Ван Гансбеке (Бельгия)

Ниджат Шихализаде (66 кг) – Элиос Манци (Италия)

Рустам Оруджев (73 кг) – победитель пары Лукас Рейтер (Австрия) – Эрик Хам (Великобритания)

Мамедали Мехтиев (90 кг) – победитель пары Мэтью Коч (США) – Клен Калжулаид (Эстония)

Фирудин Дадашев (90 кг) – Бошко Боренович (Сербия)

Эльхан Мамедов (100 кг) – Патрик Мозер (Швейцария)

Ушанги Кокаури (+100 кг) – Лиам Парк (Австралия)

Шаин Гехраманов (+100 кг) – Харун Садыкович (Босния)

Ирина Киндзерская (+78 кг) – победительница пары Кристин Буэсов (Германия) – Тина Радич (Хорватия)