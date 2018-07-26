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Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на Гран-При

26 Июля 2018 21:18

В Загребе прошла жеребьевка стартующего завтра Гран-При, которая определила соперников азербайджанских дзюдоистов по первым схваткам, передает azerisport.com.

Вугар Ширинли (60 кг) – Мутаз Хавджан (Саудовская Аравия)
Карамат Гусейнов (60 кг) – Чаба Сабо (Венгрия)
Орхан Сафаров (66 кг) – Кеннет Ван Гансбеке (Бельгия)
Ниджат Шихализаде (66 кг) – Элиос Манци (Италия)
Рустам Оруджев (73 кг) – победитель пары Лукас Рейтер (Австрия) – Эрик Хам (Великобритания)
Мамедали Мехтиев (90 кг) – победитель пары Мэтью Коч (США) – Клен Калжулаид (Эстония)
Фирудин Дадашев (90 кг) – Бошко Боренович (Сербия)
Эльхан Мамедов (100 кг) – Патрик Мозер (Швейцария)
Ушанги Кокаури (+100 кг) – Лиам Парк (Австралия)
Шаин Гехраманов (+100 кг) – Харун Садыкович (Босния)
Ирина Киндзерская (+78 кг) – победительница пары Кристин Буэсов (Германия) – Тина Радич (Хорватия)


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