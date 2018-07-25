Гран-При Загреба для азербайджанских дзюдоистов

25 Июля 2018 17:03

Команда Азербайджана по дзюдо примет участие на Гран-При, который пройдет 27-29 июля в Загребе.

Как сообщает azerisport.com, в столице Хорватии выступят Вугар Ширинли, Карамат Гусейнов (оба 60 кг), Ниджат Шихализаде, Орхан Сафаров (оба 66 кг), Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров (оба 73 кг), Фаган Гулузаде (81 кг), Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (оба 90 кг), Эльхан Мамедов, Зелим Коцоев (оба 100 кг), Ушанги Кокаури, Шаин Гехраманов (+100 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг).

Всего на Гран-При заявились 573 спортсмена из 81-й страны.