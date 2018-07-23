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Дзюдо

Азербайджан завершил Кубок Европы с еще одной медалью

23 Июля 2018 00:24
В Праге (Чехия) завершился молодежный Кубок Европы по дзюдо.
Как передает azerisport.com, в заключительный день турнира копилка Азербайджана пополнилась еще одной медалью.
Мурад Фатиев (81 кг) дошел до финала, но уступил в нем, взяв, в итоге, серебряную медаль КЕ.
Таким образом, в активе отечественных дзюдоистов 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
Отметим, что в турнире, в котором выступали 430 спортсменов из 39 стран (280 парней и 150 девушек), Азербайджан был представлен 17-ю дзюдоистами (12 парней, 5 девушек).  (сайт национальной федерации)

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