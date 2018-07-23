Азербайджан завершил Кубок Европы с еще одной медалью

23 Июля 2018 00:24

В Праге (Чехия) завершился молодежный Кубок Европы по дзюдо.

Как передает azerisport.com, в заключительный день турнира копилка Азербайджана пополнилась еще одной медалью.

Мурад Фатиев (81 кг) дошел до финала, но уступил в нем, взяв, в итоге, серебряную медаль КЕ.

Таким образом, в активе отечественных дзюдоистов 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Отметим, что в турнире, в котором выступали 430 спортсменов из 39 стран (280 парней и 150 девушек), Азербайджан был представлен 17-ю дзюдоистами (12 парней, 5 девушек). (сайт национальной федерации)