Один из лидеров сборной Японии не поборется на ЧМ в Баку

20 Июля 2018 16:00

Один из лидеров сборной Японии по дзюдо Кента Нагасава (90 кг), похоже, не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет 20-27 сентября в Баку.

Как передает azerisport.com, спортсмен получил травму мениска. Федерация дзюдо Японии сняла его с заявки на Гран-при в Загребе, где двукратный победитель «Большого шлема» должен был бороться в конце месяца.

Заменить Нагасаву может олимпийский чемпион Машу Бейкер или победитель «Большого Шлема» в Париже Шоичиро Мукаи.