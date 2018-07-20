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Дзюдо

Один из лидеров сборной Японии не поборется на ЧМ в Баку

20 Июля 2018 16:00
Один из лидеров сборной Японии по дзюдо Кента Нагасава (90 кг), похоже, не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет 20-27 сентября в Баку.
Как передает azerisport.com, спортсмен получил травму мениска. Федерация дзюдо Японии сняла его с заявки на Гран-при в Загребе, где двукратный победитель «Большого шлема» должен был бороться в конце месяца.
Заменить Нагасаву может олимпийский чемпион Машу Бейкер или победитель «Большого Шлема» в Париже Шоичиро Мукаи.

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