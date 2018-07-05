Дзюдо
Азербайджанские дзюдоисты тренируются в Испании
5 Июля 2018 18:30
Команда Азербайджана по дзюдо продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет 20-27 сентября в Баку.
Как передает azerisport.com, после сборов в Корее и Японии наш коллектив отправился в Испанию. В городке Кастельдефельс, который находится недалеко от Барселоны, разбит тренировочный лагерь Европейского Союза дзюдо, где принимает участие и сборная Азербайджана.
Дзюдоисты проводят две тренировки в день, которые состоят из спаррингов со спортсменами из других стран.