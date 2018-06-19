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Дзюдо

Фархад Раджабли: 40 лет отделяет мою первую медаль ЧЕ от последней на данный момент

19 Июня 2018 18:45

Фархад Раджабли, выигравший золотую медаль чемпионата Европы по ветеранам в Глазго, поделился впечатлениями от результата, передает azerisport.com.

«Свою первую награды на первенстве континента я завоевал в 1978 году в венгерском Мишкольце в 1978 году, когда боролся по юниорам. С той поры прошло сорок лет, и я вновь оказался на пьедестале почета чемпионата Европы – просто невероятные ощущения», - отметил азербайджанский ветеран в интервью сайту Европейского Союза дзюдо.

Отметим, что по итогам соревнования наша команда выиграла пять золотых и девять бронзовых наград, став пятой в общем зачете.


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