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Дзюдо

Сумгайыт узнал имена лучших дзюдоистов

13 Июня 2018 00:32
В Сумгайыте стартовал молодежное первенство Азербайджана (U-23) по дзюдо.
Как сообщает azerisport.com, победителями первого дня чемпионата стали Рашад Елкиев (60 кг), Илькин Бабазаде (66 кг), Шафаг Гамидова (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Сакина Заирова (57 кг), Гюнел Бакирзаде (63 кг), Аида Бахишова (70 кг), Мехрибан Иманзаде (78 кг) и Айтекин Пашазаде (+78 кг).
В целом, на первенстве страны примут участие 373 дзюдоистов из 49-и клубов. (сайт национальной федерации)

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Сумгайыт281171034-3340
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Сабаил28651719-3923
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