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Дзюдо

Звезда сборной Весесуэлы выступит на ЧМ в Баку

12 Мая 2018 00:47
Тренерский штаб сборной Венесуэлы по дзюдо обнародовал состав на чемпионат мира, который пройдет 20-27 сентября в Баку.
Как сообщает azerisport.com, в столице Азербайджана выступят четыре спортсмена, а самой звездной участницей будет финалистка Гран-При Тбилиси и Антальи прошлого года Элвисмар Родригес (70 кг). К слову, она выступала и на «Большом шлеме» в Баку в минувшем сезоне, где выиграла серебро.
Также в команду вошли Анрикелис Барриос (63 кг), Карен Леон (78 кг), а в мужском зачете выступит Педро Пинеда (+100 кг).

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