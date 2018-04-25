Дзюдо
Определились первые соперники дзюдоистов Азербайджана на ЕВРО
25 Апреля 2018 19:58
Сегодня в Тель-Авиве состоялась жеребьевка стартующего завтра чемпионата Европы по дзюдо, в котором примут участие 16 спортсменов Азербайджана.
Azerisport.com представляет пары по первым схваткам.
Вугар Ширинли (60 кг) – Беслан Мудранов (Россия)
Ниджат Шыхализаде (66 кг) – Денис Вьеру (Молдова)
Орхан Сафаров (66 кг) - Бернард Азинович (Хорватия)
Рустам Оруджев (73 кг) - свободен в первом круге
Хидаят Гейдаров (73 кг) - Дмитрий Канивец (Украина)
Мамедали Мехтиев (90 кг) – свободен в первом круге
Эльхан Мамедов (100 кг) - Матей Хаяс (Словакия)
Зелим Коцоев (100 кг) - Милан Рандл (Словакия)
Ушанги Кокаури (+100 кг) – Тамерлан Басаев (Россия)
Лейла Алиева (48 кг) - Маруса Стангар (Словения)
Базаррагча Эрденебат (48 кг) – Дилара Локманхеким (Турция)
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) – Ирем Коркмаз (Турция)
Буянхышыг Пуревсурен (52 кг) – Маделин Рубинштейн (Норвегия)
Ульвия Рагимли (57 кг) – Анна Боровска (Польша)
Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) – Нора Гякова (Косово)
Ирина Киндзерская (+78 кг) – Ксения Чибишова (Россия)
Ниджат Шыхализаде (66 кг) – Денис Вьеру (Молдова)
Орхан Сафаров (66 кг) - Бернард Азинович (Хорватия)
Рустам Оруджев (73 кг) - свободен в первом круге
Хидаят Гейдаров (73 кг) - Дмитрий Канивец (Украина)
Мамедали Мехтиев (90 кг) – свободен в первом круге
Эльхан Мамедов (100 кг) - Матей Хаяс (Словакия)
Зелим Коцоев (100 кг) - Милан Рандл (Словакия)
Ушанги Кокаури (+100 кг) – Тамерлан Басаев (Россия)
Лейла Алиева (48 кг) - Маруса Стангар (Словения)
Базаррагча Эрденебат (48 кг) – Дилара Локманхеким (Турция)
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) – Ирем Коркмаз (Турция)
Буянхышыг Пуревсурен (52 кг) – Маделин Рубинштейн (Норвегия)
Ульвия Рагимли (57 кг) – Анна Боровска (Польша)
Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) – Нора Гякова (Косово)
Ирина Киндзерская (+78 кг) – Ксения Чибишова (Россия)
Напомним, что Гейдаров и Мамедов в прошлом году выиграли ЕВРО.
На ЕВРО примут участие 379 дзюдоистов из сорока четырех стран.