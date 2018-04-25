Определились первые соперники дзюдоистов Азербайджана на ЕВРО

25 Апреля 2018 19:58

Сегодня в Тель-Авиве состоялась жеребьевка стартующего завтра чемпионата Европы по дзюдо, в котором примут участие 16 спортсменов Азербайджана.

Azerisport.com представляет пары по первым схваткам.

Вугар Ширинли (60 кг) – Беслан Мудранов (Россия)

Ниджат Шыхализаде (66 кг) – Денис Вьеру (Молдова)

Орхан Сафаров (66 кг) - Бернард Азинович (Хорватия)

Рустам Оруджев (73 кг) - свободен в первом круге

Хидаят Гейдаров (73 кг) - Дмитрий Канивец (Украина)

Мамедали Мехтиев (90 кг) – свободен в первом круге

Эльхан Мамедов (100 кг) - Матей Хаяс (Словакия)

Зелим Коцоев (100 кг) - Милан Рандл (Словакия)

Ушанги Кокаури (+100 кг) – Тамерлан Басаев (Россия)

Лейла Алиева (48 кг) - Маруса Стангар (Словения)

Базаррагча Эрденебат (48 кг) – Дилара Локманхеким (Турция)

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) – Ирем Коркмаз (Турция)

Буянхышыг Пуревсурен (52 кг) – Маделин Рубинштейн (Норвегия)

Ульвия Рагимли (57 кг) – Анна Боровска (Польша)

Ичинхорло Мунхцедев (57 кг) – Нора Гякова (Косово)

Ирина Киндзерская (+78 кг) – Ксения Чибишова (Россия)

Напомним, что Гейдаров и Мамедов в прошлом году выиграли ЕВРО.

На ЕВРО примут участие 379 дзюдоистов из сорока четырех стран.