Живая легенда мирового дзюдо пропустит ЧМ в Баку

24 Апреля 2018 00:13

Живая легенда мирового дзюдо Тедди Ринер (+100 кг) не примет участие на чемпионате мира, который пройдет 20-27 сентября в Баку.

Как сообщает azerisport.com, двукратный победитель Олимпиады, десятикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы в супертяжелом весе пропустит аж два мундиаля. Об этом официально сообщил тренер легендарного француза - Франк Шамбили. Все дело в том, что Ринер решил сосредоточиться исключительно на Олимпиаде-2020, чтобы подойти к ним в наилучших кондициях и без травм, которые беспокоили Т.Ринера после предыдущих первенств планеты.