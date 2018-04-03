Гейдаров, Мехтиев и Кокаури ухудшили позиции в рейтинге

3 Апреля 2018 17:47

Международная Федерация дзюдо опубликовала очередной рейтинг после завершения Гран-при Тбилиси.

Как передает azerisport.сom, позиции большинства азербайджанских спортсменов остались неизменными. Однако, в категории до 73 кг. Хидаят Гейдаров опустился на пятое место. С четвертой позиции его вытеснил олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили, выигравший домашний Гран-при. Рустам Оруджев (73 кг) идет вторым.

В весе до 100 кг Эльхан Мамедов идет пятым, а Эльмар Гасымов – восьмым.

В категории до 90 кг Мамедали Мехтиев опустился на одну ступеньку и расположился на четырнадцатой позиции. Турал Сафгулиев – семнадцатый.

Ниджат Шихализаде (66 кг) на восемнадцатой строчке, Орхан Сафаров (60 кг) – девятый, а Ушанги Кокаури (+100 кг) – двадцать седьмой. Тяжеловес потерял один пункт по сравнению с предыдущей классификацией.