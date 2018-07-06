Тренер сборной Швеции: Англичане нас не уважают

6 Июля 2018 15:23

Тренер сборной Швеции по футболу Петер Веттергрен заявил, что фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира является сборная Англии, передает azerisport.com.

«Англичане – фавориты четвертьфинала, но на них больше давления. К тому же, я не думаю, что они нас уважают, а недооценка соперника всегда чревата. Все ждут, что дальше пройдет Англия, и другой результат станет для многих большим разочарованием, но не для нас», - сказал он. (Sky Sports)