301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

ЧМ-2018

Швеция против Швейцарии, Колумбия против Янглии

3 Июля 2018 09:27
Сегодня пройдут очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.
Как сообщает azerisport.com, будут определены последние четвертьфиналисты.
18:00 ШВЕЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург». Главный арбитр – Дамир Скомина (Словения).
22:00 КОЛУМБИЯ – АНГЛИЯ
Москва, стадион «Лужники». Главный арбитр – Марк Гейгер (США).
Победители этих матчей встретятся друг с другом в четвертьфинале, 7 июля.

Просмотрено: 438

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Третья победа Нефтчи в Турции

Третья победа Нефтчи в Турции

Первое поражение Карабаха

Первое поражение Карабаха

Неудачный старт Кешли в Турции

Неудачный старт Кешли в Турции

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть II Марина Танкацкая. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Бразилия в четвертьфинале сыграет с Бельгией 02 Июля 2018, 23:55
Лукаку не смог догнать Кейна 03 Июля 2018, 00:13
Карабах проиграл сборной Сирии 30 Июня 2018, 22:21
Нефтчи взял убедительный реванш за Кешлю 02 Июля 2018, 19:54
ЧМ-2018. Месси и Роналду едут домой 30 Июня 2018, 23:54
ЧМ-2018. Хорватия выбила Данию после серии пенальти, Россия оставила за бортом Испанию 02 Июля 2018, 00:47
Новичок Карабаха – второй Рейналдо или второй Эль-Жадеяуи? 29 Июня 2018, 00:20
Казбек Туаев: Меня в Россию не пустят в следующий раз 02 Июля 2018, 13:35
Новый трансфер Карабаха: Я выбрал эту команду из-за Рашада Садыхова 01 Июля 2018, 13:33
Эмин АГАЕВ: Трудно будет привлечь футболистов из России в Азербайджан 29 Июня 2018, 14:43

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (21)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image