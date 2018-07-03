ЧМ-2018
Швеция против Швейцарии, Колумбия против Янглии
3 Июля 2018 09:27
Сегодня пройдут очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.
Как сообщает azerisport.com, будут определены последние четвертьфиналисты.
18:00 ШВЕЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург». Главный арбитр – Дамир Скомина (Словения).
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург». Главный арбитр – Дамир Скомина (Словения).
22:00 КОЛУМБИЯ – АНГЛИЯ
Москва, стадион «Лужники». Главный арбитр – Марк Гейгер (США).
Москва, стадион «Лужники». Главный арбитр – Марк Гейгер (США).
Победители этих матчей встретятся друг с другом в четвертьфинале, 7 июля.