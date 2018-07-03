Швеция против Швейцарии, Колумбия против Янглии

3 Июля 2018 09:27

Сегодня пройдут очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

Как сообщает azerisport.com, будут определены последние четвертьфиналисты.

18:00 ШВЕЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург». Главный арбитр – Дамир Скомина (Словения).

22:00 КОЛУМБИЯ – АНГЛИЯ

Москва, стадион «Лужники». Главный арбитр – Марк Гейгер (США).

Победители этих матчей встретятся друг с другом в четвертьфинале, 7 июля.