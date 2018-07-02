Жозе Моуринью: Меня раздражает только этот момент на ЧМ

2 Июля 2018 15:28

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что ему нравится и не нравится на чемпионате мира-2018, передает azerisport.com.

«Мне не нравится только одно – отношение игроков и тренеров к системе видеоповторов. Им всем нужно уважать и судью на поле, и рефери в видеокабине. Каждый, кто требует перепроверить решение главного арбитра, должен получать желтую карточку. Меня раздражает только этот момент.

То, что большие команды проигрывают и едут домой – это прекрасно. Это показывает, что футбол – командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звезд», - заявил Моуринью. (Чемпионат)