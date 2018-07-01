ЧМ-2018. Испания против России, Хорватия против Дании

1 Июля 2018 00:33

Сегодня пройдут очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

Как сообщает azerisport.com, будут проведены еще два матча 1/8 финала мундиаля.​



18:00 ИСПАНИЯ – РОССИЯ

Москва, стадион «Лужники». Главный арбитр Бьорн Куйперс (Голландия).



22:00 ХОРВАТИЯ – ДАНИЯ

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород». Главный арбитр – Нестор Питана (Аргентина).

Победители этих матчей встретятся друг с другом в четвертьфинале 7 июля.