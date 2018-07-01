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ЧМ-2018

ЧМ-2018. Испания против России, Хорватия против Дании

1 Июля 2018 00:33
Сегодня пройдут очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.
Как сообщает azerisport.com, будут проведены еще два матча 1/8 финала мундиаля.​

18:00 ИСПАНИЯ – РОССИЯ
Москва, стадион «Лужники». Главный арбитр Бьорн Куйперс (Голландия).

22:00 ХОРВАТИЯ – ДАНИЯ
Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород». Главный арбитр – Нестор Питана (Аргентина).
Победители этих матчей встретятся друг с другом в четвертьфинале 7 июля.

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