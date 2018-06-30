Мбаппе пожертвует бонусы от ЧМ-2018 на благотворительность

30 Июня 2018 18:09

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отдаст бонусы, которые получит за игру на ЧМ-2018, на благотворительность.

Как сообщает azerisport.com, за каждый матч на мировом первенстве 19-летний Мбаппе получает около 20 тысяч евро.

По словам самого игрока, он представляет сборную Франции на мировой арене не ради денег, поэтому лучше пусть они послужат гуманитарным целям.

Средства он передает в фонд Premiers de Cordées, чьим попечителем является. Он занимается организацией спортивных праздников для детей, находящихся в больницах. (Sports.ru)