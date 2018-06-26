Бывший тренер умер после поражения Египта от Саудовской Аравии

26 Июня 2018 10:47

Бывший тренер каирского футбольного клуба «Замалек» Абдул Рахим Мохаммед умер вскоре после поражения сборной Египта в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Как передает azerisport.com, Мохаммед находился в здании государственного телевидения Египта и должен был подвести итоги матча. Но на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, он плохо себя почувствовал и потерял сознание.

Специалиста попытались привести в чувство, а потом доставили в больницу, но в итоге он скоропостижно скончался.

Его коллега отметил, что Мохаммед не жаловался на здоровье, но был очень сильно расстроен ошибками игроков сборной Египта. (Sports.ru)