ЧМ-2018
Франция против Дании, Аргентина против Нигерии
26 Июня 2018 00:26
Сегодня пройдут очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.
Как сообщает azerisport.com, будут сыграны матчи 3-го тура в группах С и D.
ГРУППА C
18:00 ДАНИЯ – ФРАНЦИЯ
Москва, стадион «Лужники».
18:00 АВСТРАЛИЯ – ПЕРУ
Сочи, стадион «Фишт».
18:00 ДАНИЯ – ФРАНЦИЯ
Москва, стадион «Лужники».
18:00 АВСТРАЛИЯ – ПЕРУ
Сочи, стадион «Фишт».
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
ГРУППА D
22:00 НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».
22:00 ИСЛАНДИЯ – ХОРВАТИЯ
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена».
22:00 НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».
22:00 ИСЛАНДИЯ – ХОРВАТИЯ
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена».
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1