Франция против Дании, Аргентина против Нигерии

26 Июня 2018 00:26

Сегодня пройдут очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

Как сообщает azerisport.com, будут сыграны матчи 3-го тура в группах С и D.

ГРУППА C

18:00 ДАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Москва, стадион «Лужники».



18:00 АВСТРАЛИЯ – ПЕРУ

Сочи, стадион «Фишт».

Команды И В Н П М О Франция 2 2 0 0 3-1 6 Дания 2 1 1 0 2-1 4 Австралия 2 0 1 1 2-3 1 Перу 2 0 0 2 0-2 0

ГРУППА D

22:00 НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».



22:00 ИСЛАНДИЯ – ХОРВАТИЯ

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена».

