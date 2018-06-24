ЧМ-2018. Англия, Польша и Колумбия ждут своих матчей

24 Июня 2018 09:55

Сегодня проходят очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

Как сообщает azerisport.com, проводятся матчи 2-го тура в группах G и H.​

Группа G

16:00. АНГЛИЯ – ПАНАМА

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород».



Команды И В Н П М О Бельгия 2 2 0 0 8-2 6 Англия 1 1 0 0 2-1 3 Панама 1 0 0 1 0-3 0 Тунис 2 0 0 2 3-7 0

Группа H

19:00. ЯПОНИЯ – СЕНЕГАЛ

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург Арена».

22:00. ПОЛЬША – КОЛУМБИЯ

Казань, стадион «Казань Арена».

