ЧМ-2018
ЧМ-2018. Англия, Польша и Колумбия ждут своих матчей
24 Июня 2018 09:55
Сегодня проходят очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.
Как сообщает azerisport.com, проводятся матчи 2-го тура в группах G и H.
Группа G
16:00. АНГЛИЯ – ПАНАМА
Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород».
16:00. АНГЛИЯ – ПАНАМА
Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород».
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|Англия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
Группа H
19:00. ЯПОНИЯ – СЕНЕГАЛ
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург Арена».
19:00. ЯПОНИЯ – СЕНЕГАЛ
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург Арена».
22:00. ПОЛЬША – КОЛУМБИЯ
Казань, стадион «Казань Арена».
Казань, стадион «Казань Арена».
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|Польша
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0