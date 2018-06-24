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ЧМ-2018

ЧМ-2018. Англия, Польша и Колумбия ждут своих матчей

24 Июня 2018 09:55
Сегодня проходят очередные матчи на чемпионате мира-2018 по футболу в России.
Как сообщает azerisport.com, проводятся матчи 2-го тура в группах G и H.​
Группа G
16:00. АНГЛИЯ – ПАНАМА
Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород».
 
Команды
И
В
Н
П
М
О
Бельгия
2
2
0
0
8-2
6
Англия
1
1
0
0
2-1
3
Панама
1
0
0
1
0-3
0
Тунис
2
0
0
2
3-7
0
 
Группа H
19:00. ЯПОНИЯ – СЕНЕГАЛ
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург Арена».
22:00. ПОЛЬША – КОЛУМБИЯ
Казань, стадион «Казань Арена».
 
Команды
И
В
Н
П
М
О
Япония
1
1
0
0
2-1
3
Сенегал
1
1
0
0
2-1
3
Польша
1
0
0
1
1-2
0
Колумбия
1
0
0
1
1-2
0
 

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Сумгайыт281171034-3340
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