Форварда сборной Хорватии могут исключить из команды

18 Июня 2018 14:54

Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич может быть исключен из заявки сборной.

Как передает azerisport.com, причиной может послужить отказ форварда итальянского «Милана» выйти на замену в матче против Нигерии (2:0).

Главный тренер хорватов Златко Далич планировал выпустить Калинича на последние пять минут матча вместо Марио Манджукича, но тот отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной.

В итоге на поле вышел хавбек Марко Пьяца, Калинич на поле не появился. (Sports.ru)