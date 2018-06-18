ЧМ-2018
Форварда сборной Хорватии могут исключить из команды
18 Июня 2018 14:54
Нападающий сборной Хорватии по футболу Никола Калинич может быть исключен из заявки сборной.
Как передает azerisport.com, причиной может послужить отказ форварда итальянского «Милана» выйти на замену в матче против Нигерии (2:0).
Главный тренер хорватов Златко Далич планировал выпустить Калинича на последние пять минут матча вместо Марио Манджукича, но тот отказался выходить на замену, сославшись на проблемы со спиной.
В итоге на поле вышел хавбек Марко Пьяца, Калинич на поле не появился. (Sports.ru)