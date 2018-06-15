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ЧМ-2018

Станислав Черчесов: Столько людей за нос водить сложно

15 Июня 2018 00:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матче открытия ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии (5:0), передает azerisport.com.
Команды самого низкого рейтинга в турнире выдали один из самых выдающихся первых матчей. Вы нас водили за нос?
Столько людей за нос водить сложно, даже для таких больших мастеров, как мои футболисты. Мы никого за нос не водили, а занимались своей работой. Четко готовились, понимали, что нас ждет. Быть хорошим – это одно, а быть хорошим в то время и в том месте, когда надо – это совершенно другое. Мы планомерно готовились, выбирали игроков, делали свои выводы.
Сейчас целая страна и весь мир будет говорить об этих пяти голах.
Нет проблем.
А как сделать, чтобы футболисты об этом забыли? 
В любом случае это лучше, если бы звонили и говорили, что мы плохие. Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Но это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре. Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех. (Спорт-Экспресс)

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