ЧМ-2018
Все результаты ЧМ-2018
19 Июня 2018 00:05
14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу.
Как сообщает azerisport.com, матч открытие прошел в Москве.
Все результаты и календарь ЧМ-2018:
ГРУППА А
14 июня. 19.00. Москва. Россия – Саудовская Аравия - 5:0. Газинский, 12 (1:0), Черышев, 43 (2:0), 90+1 (4:0), Дзюба, 71 (3:0), Головин, 90+4 (5:0)
15 июня. 16.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай - 0:1. Хименес, 89 (0:1)
Матч №17. 19 июня. 22.00. Санкт-Петербург. Россия – Египет
Матч №18. 20 июня. 19.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
Матч №33. 25 июня. 18.00. Самара. Уругвай – Россия
Матч №34. 25 июня. 18.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет
14 июня. 19.00. Москва. Россия – Саудовская Аравия - 5:0. Газинский, 12 (1:0), Черышев, 43 (2:0), 90+1 (4:0), Дзюба, 71 (3:0), Головин, 90+4 (5:0)
15 июня. 16.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай - 0:1. Хименес, 89 (0:1)
Матч №17. 19 июня. 22.00. Санкт-Петербург. Россия – Египет
Матч №18. 20 июня. 19.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
Матч №33. 25 июня. 18.00. Самара. Уругвай – Россия
Матч №34. 25 июня. 18.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет
ГРУППА В
15 июня. 19.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран - 0:1. Бухаддуз, 90+5 автогол (0:1)
15 июня. 22.00. Сочи. Португалия – Испания - 3:3. Роналду, 4 с пен. (1:0), 44 (2:1), 87 (3:3), Диего Коста, 24 (1:1), 55 (2:2), Начо, 58 (2:3)
Матч №19. 20 июня. 16.00. Москва. Португалия – Марокко
Матч №20. 20 июня. 22.00. Казань. Иран – Испания
Матч №35. 25 июня. 22.00. Саранск. Иран – Португалия
Матч №36. 25 июня. 22.00. Калининград. Испания – Марокко
15 июня. 19.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран - 0:1. Бухаддуз, 90+5 автогол (0:1)
15 июня. 22.00. Сочи. Португалия – Испания - 3:3. Роналду, 4 с пен. (1:0), 44 (2:1), 87 (3:3), Диего Коста, 24 (1:1), 55 (2:2), Начо, 58 (2:3)
Матч №19. 20 июня. 16.00. Москва. Португалия – Марокко
Матч №20. 20 июня. 22.00. Казань. Иран – Испания
Матч №35. 25 июня. 22.00. Саранск. Иран – Португалия
Матч №36. 25 июня. 22.00. Калининград. Испания – Марокко
ГРУППА C
16 июня. 14.00. Казань. Франция – Австралия - 2:1. Гризманн, 58-пен. (1:0), Единак, 62-пен. (1:1), Погба, 80 (2:1)
16 июня. 20.00. Саранск. Перу – Дания - 0:1. Поульсен, 59 (0:1)
Матч №22. 21 июня. 16.00. Самара. Дания – Австралия
Матч №21. 21 июня. 19.00. Екатеринбург. Франция – Перу
Матч №37. 26 июня. 18.00. Москва. Дания – Франция
Матч №38. 26 июня. 18.00. Сочи. Австралия – Перу
16 июня. 14.00. Казань. Франция – Австралия - 2:1. Гризманн, 58-пен. (1:0), Единак, 62-пен. (1:1), Погба, 80 (2:1)
16 июня. 20.00. Саранск. Перу – Дания - 0:1. Поульсен, 59 (0:1)
Матч №22. 21 июня. 16.00. Самара. Дания – Австралия
Матч №21. 21 июня. 19.00. Екатеринбург. Франция – Перу
Матч №37. 26 июня. 18.00. Москва. Дания – Франция
Матч №38. 26 июня. 18.00. Сочи. Австралия – Перу
ГРУППА D
16 июня. 17.00. Москва. Аргентина – Исландия - 1:1. Агуэро, 19 (1:0), Финнбогасон, 24 (1:1)
16 июня. 23.00. Калининград. Хорватия – Нигерия - 2:0. Этебо, 32-авт. (1:0), Модрич, 71-пен. (2:0)
Матч №23. 21 июня. 22.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
Матч №24. 22 июня. 19.00. Волгоград. Нигерия – Исландия
Матч №39. 26 июня. 22.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
Матч №40. 26 июня. 22.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия
16 июня. 17.00. Москва. Аргентина – Исландия - 1:1. Агуэро, 19 (1:0), Финнбогасон, 24 (1:1)
16 июня. 23.00. Калининград. Хорватия – Нигерия - 2:0. Этебо, 32-авт. (1:0), Модрич, 71-пен. (2:0)
Матч №23. 21 июня. 22.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
Матч №24. 22 июня. 19.00. Волгоград. Нигерия – Исландия
Матч №39. 26 июня. 22.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
Матч №40. 26 июня. 22.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия
ГРУППА E
17 июня. 16.00. Самара. Коста-Рика – Сербия - 0:1. Коларов, 57 (0:1)
17 июня. 22.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария - 1:1. Коутиньо, 20 (1:0), Цубер, 50 (1:1)
Матч №25. 22 июня. 16.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
Матч №26. 22 июня. 22.00. Калининград. Сербия – Швейцария
Матч №41. 27 июня. 22.00. Москва. Сербия – Бразилия
Матч №42. 27 июня. 22.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика
17 июня. 16.00. Самара. Коста-Рика – Сербия - 0:1. Коларов, 57 (0:1)
17 июня. 22.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария - 1:1. Коутиньо, 20 (1:0), Цубер, 50 (1:1)
Матч №25. 22 июня. 16.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
Матч №26. 22 июня. 22.00. Калининград. Сербия – Швейцария
Матч №41. 27 июня. 22.00. Москва. Сербия – Бразилия
Матч №42. 27 июня. 22.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика
ГРУППА F
17 июня. 19.00. Москва. Германия – Мексика - 0:1. Лосано, 35 (0:1)
18 июня. 16.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея - 1:0. Гранквист, 65-пен. (1:0)
Матч №28. 23 июня. 19.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
Матч №27. 23 июня. 22.00. Сочи. Германия – Швеция
Матч №43. 27 июня. 18.00. Казань. Корея – Германия
Матч №44. 27 июня. 18.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция
17 июня. 19.00. Москва. Германия – Мексика - 0:1. Лосано, 35 (0:1)
18 июня. 16.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея - 1:0. Гранквист, 65-пен. (1:0)
Матч №28. 23 июня. 19.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
Матч №27. 23 июня. 22.00. Сочи. Германия – Швеция
Матч №43. 27 июня. 18.00. Казань. Корея – Германия
Матч №44. 27 июня. 18.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция
ГРУППА G
18 июня. 19.00. Сочи. Бельгия – Панама - 3:0. Мертенс, 47 (1:0), Лукаку, 69 (2:0), 75 (3:0)
18 июня. 22.00. Волгоград. Тунис – Англия - 1:2. Кейн, 11 (0:1), 90+1 (1:2), Сасси, 35 с пен. (1:1)
Матч №29. 23 июня. 16.00. Москва. Бельгия – Тунис
Матч №30. 24 июня. 16.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
Матч №45. 28 июня. 22.00. Калининград. Англия – Бельгия
Матч №46. 28 июня. 22.00. Саранск. Панама – Тунис
18 июня. 19.00. Сочи. Бельгия – Панама - 3:0. Мертенс, 47 (1:0), Лукаку, 69 (2:0), 75 (3:0)
18 июня. 22.00. Волгоград. Тунис – Англия - 1:2. Кейн, 11 (0:1), 90+1 (1:2), Сасси, 35 с пен. (1:1)
Матч №29. 23 июня. 16.00. Москва. Бельгия – Тунис
Матч №30. 24 июня. 16.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
Матч №45. 28 июня. 22.00. Калининград. Англия – Бельгия
Матч №46. 28 июня. 22.00. Саранск. Панама – Тунис
ГРУППА H
Матч №16. 19 июня. 16.00. Саранск. Колумбия – Япония
Матч №15. 19 июня. 19.00. Москва. Польша – Сенегал
Матч №32. 24 июня. 19.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
Матч №31. 24 июня. 22.00. Казань. Польша – Колумбия
Матч №47. 28 июня. 18.00. Волгоград. Япония – Польша
Матч №48. 28 июня. 18.00. Самара. Сенегал – Колумбия
Матч №16. 19 июня. 16.00. Саранск. Колумбия – Япония
Матч №15. 19 июня. 19.00. Москва. Польша – Сенегал
Матч №32. 24 июня. 19.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
Матч №31. 24 июня. 22.00. Казань. Польша – Колумбия
Матч №47. 28 июня. 18.00. Волгоград. Япония – Польша
Матч №48. 28 июня. 18.00. Самара. Сенегал – Колумбия
1/8 финала
Матч №49. 30 июня. 18:00. 1С – 2D
Матч №50. 30 июня. 22:00. 1А – 2В
Матч №51. 1 июля. 18:00. 1В – 2А
Матч №52. 1 июля. 22:00. 1D – 2C
Матч №53. 2 июля. 18:00. 1Е – 2F
Матч №54. 2 июля. 22:00. 1G – 2H
Матч №55. 3 июля. 18:00. 1F – 2E
Матч №56. 3 июля. 22:00. 1H – 2G
1/4 финала
Матч №57. 6 июля. 18:00. Победитель матча №49 – победитель матча №50
Матч №58. 6 июля. 22:00. Победитель матча №53 – победитель матча №54
Матч №59. 7 июля. 18:00. Победитель матча №55 – победитель матча №56
Матч №60. 7 июля. 22:00. Победитель матча №51 – победитель матча №52
Матч №49. 30 июня. 18:00. 1С – 2D
Матч №50. 30 июня. 22:00. 1А – 2В
Матч №51. 1 июля. 18:00. 1В – 2А
Матч №52. 1 июля. 22:00. 1D – 2C
Матч №53. 2 июля. 18:00. 1Е – 2F
Матч №54. 2 июля. 22:00. 1G – 2H
Матч №55. 3 июля. 18:00. 1F – 2E
Матч №56. 3 июля. 22:00. 1H – 2G
1/4 финала
Матч №57. 6 июля. 18:00. Победитель матча №49 – победитель матча №50
Матч №58. 6 июля. 22:00. Победитель матча №53 – победитель матча №54
Матч №59. 7 июля. 18:00. Победитель матча №55 – победитель матча №56
Матч №60. 7 июля. 22:00. Победитель матча №51 – победитель матча №52
1/2 финала
Матч №61. 10 июля. 22:00. Победитель матча №57 – победитель матча №58
Матч №62. 11 июля. 22:00. Победитель матча №59 – победитель матча №60
Матч №61. 10 июля. 22:00. Победитель матча №57 – победитель матча №58
Матч №62. 11 июля. 22:00. Победитель матча №59 – победитель матча №60
Матч за третье место
Матч №63. 14 июля. 18:00. Проигравший в матче №61 – проигравший в матче №62
Финал
Матч №64. 15 июля. 19:00. Победитель матча №61 – победитель матча №62
Матч №63. 14 июля. 18:00. Проигравший в матче №61 – проигравший в матче №62
Финал
Матч №64. 15 июля. 19:00. Победитель матча №61 – победитель матча №62