Гурбан Гурбанов: После поражения от АПОЭЛ сезон для игроков словно закончился

13 Декабря 2019 01:08

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов после матча 6-го тура группы A Лиги Европы по футболу против люксембургского «Дюделанжа» в Баку (1:1) провел пресс-конференцию, передает azerisport.com.

«Завершили групповой этап не лучшим результатом для на всех. Игра получилась интересной. Мы увидели в матче все – голы, удаление. Благодарен футболистам. Не проиграли из-за их старания. Мы неплохо начали второй тайм. Однако удаление оказалось неожиданным. После матча с АПОЭЛ ребята были очень расстроены, словно сезон для них завершился. Нужно было их собрать. Сегодня они играли с желанием. После пропущенного гола мы стали рисковать, нас могли поймать на контратаках», - заявил Гурбанов.

Какой момент стал переломным в группе?

Если по результату, то поражение на выезде от АПОЭЛ (1:2). Мы могли забить еще 2-3 гола после того, как открыли счет. Как и сказал, после того матча для ребят сезон будто бы закончился, настолько они были подавлены. Сегодня думали о сохранении за собой 3-го места. Матчи с «Кешлей» в Кубке для нас тоже важны.

Третье место в группе – это результат невезения или же все закономерно?

Мы хотели добывать хороший результат в каждом матче. Были и такие матчи, где нам не везло. У нас еще не было таких игр, в которых мы создали бы столько голевых моментов, сколько было с АПОЭЛ. Но это не означает, что кипрский клуб не заслужил 2-го места.

Для болельщиков и футбольной общественности попадание в групповой этап ЛЕ стало обычным делом. Что скажете на этот счет?

Групповой этап совсем не легкий. В Европе национальные чемпионаты среднего уровня стали значительно прогрессировать. Конечно, мы хотим каждый год делать шаг вперед. Но, если это не удается, это не означает, что должны отступать. До моего прихода в «Карабах», сколько лет команда не становилась чемпионом, были хорошие команды. Но мы не отступили, шли на них и в итоге добились чемпионства.

Можно ли назвать 2019-й успешным для «Карабаха»?

Если скажу, что да, можно – это будет неправильно. Но и неудачным его не назвать. Мы стали чемпионами, ныне лидируем в премьер-лиге. Впереди у нас кубковые матчи. Как минимум, вновь сыграли в групповой стадии ЛЕ, привезли сюда такую команду, как «Севилья». Не стоит называть неудачным. Если скажем так, то куда придет наш футбол? Клубы у нас один за другим выбывают. Если видим в Баку большие клубы, то не будем считать это неудачей.

По итогам опроса среди журналистов, вы в десятый раз выбраны тренером года в Азербайджане. Что должен сделать специалист, чтобы добиваться такого?

Быть на стороне журналистов? (смеется) Я всегда стараюсь оставаться верным своей работе. В «Карабахе» мне доверились, и я стараюсь оправдывать это доверие. В последние годы команды выступает в групповых стадиях еврокубков. Наверное, поэтому и выбрали.

«Карабаху» нужна смена поколений?

Если команда играет на результат, то это сложно реализовать, рискованно. В последние 4-5 лет стало тяжело привозить в Азербайджан футболистов. Ликвидация лимита на легионеров в Турции стало ударом для нас. С другой стороны, уровень чемпионата должен вырасти, бюджеты должны быть выше.