LIVE: Карабах и Дюделанж стартовали

12 Декабря 2019 22:06

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча заключительного, 6-го тура группы A Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и люксембургским «Дюделанжем».

КАРАБАХ (Азербайджан) – ДЮДЕЛАНЖ (Люксембург) - 0:0 (Идет первый тайм)

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный арбитр – Кристо Тохвер (Эстония).

Карабах: Шахруддин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли, Мичел, Абделла Зубир, Дани Кинтана, Махир Эмрели.

Дюделанж: Жонатан Жубер (к), Кобе Коолс, Том Шнелль, Доминик Штольц, Тибо Лескуа, Мишель Гарос, Антуан Бернье, Адель Беттаеб, Шарль Моррен, Мохамед Бушуари, Сабир Бугрен.



12' Неудачная передача Магомедалиева едва не привела к опасной ситуации у ворот Карабаха. Благо, последняя передача на Беттаеба оказалась неточной.

11' У хозяева поля атакующие действия не складываются в нечто серьезное.

8' Пока что гости смотрятся поактивнее, но мяч чаще у Карабаха, хотя с контролем пока проблемы.

3' Опасный момент у ворот гостей после ошибки в обороне, и Зубир мог открывать счет, но пробил сильно выше ворот с близкого расстояния.

1' Довольно печальное зрелище на трибунах. От силы, в самом оптимистичном случае, на стадион 5000-6000 человек.

1' Матч начался.



21:51 Команды вышли на поле.

21:44 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня команда Гурбана Гурбанова проводит заключительный матч в нынешнем розыгрыше ЛЕ. К сожалению. Ведь совсем недавно шансы "скакунов" на плей-офф котировались выше, чем у главного конкурента, который в итоге туда и пробился туром ранее. Стартовый состав Карабаха выглядит довольно необычно для еврокубковой встречи: в воротах Магомедалиев вместо Беговича, в центре вместо Алмейды выйдет Ибрагимли. Молодым тоже нужно набираться евроопыта, пусть и в ничего не решающих матчах.



Другой матч группы:

АПОЭЛ (Кипр) – СЕВИЛЬЯ (Испания) - 0:0 (Идет первый тайм)

Никосия, стадион ГСП. Главный судья – Никола Дабанович (Черногория).

Ранее «Карабах» в группе дважды сыграл с «Севильей» (0:3, 0:2) и АПОЭЛ (2:2, 1:2), а также на выезде с «Дюделанжем» (4:1).