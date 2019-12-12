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LIVE: Карабах и Дюделанж стартовали

12 Декабря 2019 22:06
На azerisport.com проходит текстовый livescore матча заключительного, 6-го тура группы A Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и люксембургским «Дюделанжем».
КАРАБАХ (Азербайджан) – ДЮДЕЛАНЖ (Люксембург) - 0:0 (Идет первый тайм)
Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный арбитр – Кристо Тохвер (Эстония).
Карабах: Шахруддин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон, Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли, Мичел, Абделла Зубир, Дани Кинтана, Махир Эмрели.
Дюделанж: Жонатан Жубер (к), Кобе Коолс, Том Шнелль, Доминик Штольц, Тибо Лескуа, Мишель Гарос, Антуан Бернье, Адель Беттаеб, Шарль Моррен, Мохамед Бушуари, Сабир Бугрен.

12' Неудачная передача Магомедалиева едва не привела к опасной ситуации у ворот Карабаха. Благо, последняя передача на Беттаеба оказалась неточной.
11' У хозяева поля атакующие действия не складываются в нечто серьезное.
8' Пока что гости смотрятся поактивнее, но мяч чаще у Карабаха, хотя с контролем пока проблемы.
3' Опасный момент у ворот гостей после ошибки в обороне, и Зубир мог открывать счет, но пробил сильно выше ворот с близкого расстояния.
1' Довольно печальное зрелище на трибунах. От силы, в самом оптимистичном случае, на стадион 5000-6000 человек.
1' Матч начался.                                                                                                                                             

21:51 Команды вышли на поле. 
21:44 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня команда Гурбана Гурбанова проводит заключительный матч в нынешнем розыгрыше ЛЕ. К сожалению. Ведь совсем недавно шансы "скакунов" на плей-офф котировались выше, чем у главного конкурента, который в итоге туда и пробился туром ранее. Стартовый состав Карабаха выглядит довольно необычно для еврокубковой встречи: в воротах Магомедалиев вместо Беговича, в центре вместо Алмейды выйдет Ибрагимли. Молодым тоже нужно набираться евроопыта, пусть и в ничего не решающих матчах.

Другой матч группы:
АПОЭЛ (Кипр) – СЕВИЛЬЯ (Испания) - 0:0 (Идет первый тайм)
Никосия, стадион ГСП. Главный судья – Никола Дабанович (Черногория).
Ранее «Карабах» в группе дважды сыграл с «Севильей» (0:3, 0:2) и АПОЭЛ (2:2, 1:2), а также на выезде с «Дюделанжем» (4:1).
Команда
И
В
Н
П
   М
О
Севилья
5
5
0
0
14-2
15
АПОЭЛ
5
2
1
2
9-8
7
Карабах
5
1
1
3
7-10
4
Дюделанж
5
1
0
4
7-17
3
 

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2:0

2014-05-27
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КомандаИВНПМО
Карабах1494124-731
Нефтчи1474322-1125
Кешля1465318-1223
Сумгайыт1453618-2018
Зире1445518-2217
Сабах1434714-1813
Габала1434714-2413
Сабаил1433810-2412

Квалификация ЕВРО-2020. Группа E

КомандаИВНПМО
Хорватия852117-717
Уэльс842210-614
Словакия841313-1113
Венгрия84048-1112
Азербайджан80175-181

Лига Европы. Группа A

КомандаИВНПМО
Севилья550014-215
АПОЭЛ52129-87
Карабах51137-104
Дюделанж51047-173

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