LIVE: Карабах пропускает от Севильи

29 Ноября 2019 01:20

На azerisport.com проходит текстовый livescore матча 5-го тура группы A Лиги Европы по футболу между испанской «Севильей» и азербайджанским «Карабахом».

СЕВИЛЬЯ (Испания) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 1:0 (Идет второй тайм)

Хиль, 61 (1:0)



Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан». Главный судья – Мохаммед Аль-Хаким (Швеция).

Севилья: Яссин Буну, Алехандро Посо, Даниэл Каррису (к), Серхи Гомес, Серхио Эскудеро, Рони Лопес (Брайан Хиль, 54), Неманья Гудель, Оливер Торрес, Мунир, Чичарито (Франко Васкес, 62), Мунас Даббур.

Карабах: Асмир Бегович, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Максим Медведев (к), Аббас Гусейнов, Аилтон, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Абделла Зубир, Хайме Ромеро.



64' Учитывая также счет в параллельном матче, Карабах близок к тому, чтобы лишиться последних шансов на выход из группы.

62' ЗАМЕНА . Франко Васкес вместо Чичарито.

61' ГОЛ. Неудачный вынос мяча: Мамедов пытался подальше послать мяч из штрафной, но попал в Гара, от него снаряд укатился под удар Хиля, который пробил и попал в Рахиля, рикошет, Бегович дезориентирован и взятие ворот состоялось - 1:0.

57' Розыгрыш углового, мяч отскочил к Алмейде, тот откатил Зубир, который пробил, но очень слабо. Буну легко забрал мяч.

54' ЗАМЕНА . Брайан Хиль вместо Лопеса.

53' Если в первом тайме хозяева не оказывали серьезного натиска на ворота гостей, то второй тайм они начали с очень серьезным натиском..

50' Опасный момент у наших ворот: Даббур получил мяч в районе 11-метрового, но, на нашу радость, пробил очень плохо.

47' Алмейда "отдает" в штрафной точно в ноги Торреса. К счастью, этим "подарком" воспользоваться не позволили: Мамедов блокировал удар хавбека Севильи.

46' Второй тайм начался.

45' Первый тайм закончен.

43' Мунир пробил со штрафного, мяч летел в "девятку", но Бегович классно отбивает.

41' Мичел сфолил на Чичарито метрах в 25-и от ворот Беговича. Опасная точка. Почти с такого расстояния мексиканец открыл счет в Баку, забив со "стандарта".

39' Последние минут 7-8 Карабах стал чаще играть с мячом.

33' Карабах периодически старается что-то соорудить в атаку, но чаще всего все попытки завершаются довольно быстро.

25' Попытка от Эскудеро метров с 24-х. Неточно.

20' Испанцы неудачно разыграли угловой. Тем временем, к слову, АПОЭЛ ведет в Люксембурге, что, с учетом текущего счета в Севилье, пока еще не лишает Карабах шансов.

17' Севилья активно прессингует на половине поля гостей, однако, несмотря на значительный контроль, серьезно мощного атакующего натиска от хозяев пока нет.

14' Медведев едва не подарил сопернику мяч в штрафной Карабаха, не лучшим образом сделав передачу на Беговича. К счастью, босниец вовремя вышел и выбил мяч.

11' Затянувшаяся атака "скакунов" завершилась ударом А.Гусейнова с острого угла. Буну отбил на угловой, которым гости не сумели хорошо воспользоваться.

7' Кстати, напомним, что Карабаху может быть достаточно и одного очка, но в идеале, конечно, победа была бы лучше. Но, разумеется, рассчитывать на три балла по итогам этой встречи довольно наивно.

5' В стартовые минуты контроль за хозяевами, но и гости при возможности стараются идти вперед.

1' Матч начался.



23:58 Команды вышли на поле

23:45 Здравствуйте, дорогие друзья! Через 15 минут агдамский Карабах начнет предпоследний матч на групповой стадии ЛЕ этого сезона. Важный матч для команды Гурбана Гурбанова, ибо поражение может лишить их последних шансов на выход в плей-офф. Любопытно, что на эту игру Гурбанов выбрал схему в пять защитников. По крайней мере, перед матчем расстановка выглядит именно такой. Обычно, подобная схема не приносит пользу Карабаху. Будем надеяться, что нынешний раз станет исключением.

Другой матч группы:

ДЮДЕЛАНЖ (Люксембург) – АПОЭЛ (Кипр) - 0:2 (Идет второй тайм)

Матич, 12-пен. (0:1), Меркис, 43 (0:2)

Люксембург, стадион «Жози Бартель». Главный судья – Джанлука Рокки (Италия).

Ранее «Карабах» проиграл дома «Севилье» (0:3), обыграл в гостях «Дюделанж» (4:1) и дважды сыграл с АПОЭЛ (2:2, 1:2).