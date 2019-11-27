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Гурбан ГУРБАНОВ: Меня ничего не беспокоит, кроме того, что некоторые игроки порой далеки от своей формы

27 Ноября 2019 22:00
Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию в преддверии матча 5-го тура группы A Лиги Европы по футболу против испанской «Севильи», передает azerisport.com.
«Будем играть против хорошей команды, которая уже обеспечила себе путевку в плей-офф. Для нас же, в плане очков, это важная игра, как и всегда бывает. С каждым матчем стараемся улучшать свои слабые стороны, особенно, когда встречаемся с большими клубами. Завтра постараемся все 90 минут бороться и проявить себя», - заявил Гурбанов.
Каково состояние Максима Медведева?
Неплохое. Велика вероятность его выхода на поле.
Однажды вы уже возвращались из Испании с одним очком. Чем «Севилья» будет отличаться от «Атлетико»?
Два года назад мы добились успешного результата в Мадриде. Но эти команды – они отличаются. Каждая из них играет в своей манере. В любом случае, нам предстоит сыграть с сильным соперником. Очень хотим все 90 минут показывать дисциплинированную игру.
Учитывая, что «Севилья» уже в плей-офф, для вас это будет преимуществом?
«Севилья» является одной из немногих команд, которые не обращают внимание на подобное. Они на каждый матч выходит за максимальным результатом, прессингуя противника всю игру. В Баку мы это увидели. Когда счет был уже 3:0 в их пользу, они продолжали стремиться к контролю матча. И главный тренер, и футболисты «Севильи» сегодня отметили, что завтра хотят атаковать еще больше. Эта команда всегда показывает динамичный футбол на протяжении всей игры, даже если счет в их пользу. Ожидаем, что так будет и в этот раз.
А как будет играть «Карабах», чтобы добиться желаемого результата?
Мы всегда делали ставку на свою манеру игры. Стараемся придерживаться ее в матче с любым соперником. Но бывает ситуация отличается. Против такого оппонента должны оставлять минимум пространства, так как у них есть креативные и быстрые футболисты. С каким результатом хотим вернуться? Хотели бы с успешным для нас. Очень важно правильно построить игру против «Севильи». Если ошибок будет по минимуму и будем придерживаться дисциплины, то можем добиться своего.
Будут ли какие-либо отличия в тактическом плане, по сравнению с бакинским матчем? Игра от обороны для вас будет более безопасной?
Учитывая соперника, должны быть реалистами. Эта команда всегда хочет доминировать на поле против любого соперника. Даже если не хочется против нее играть от обороны, то все равно придется.
Что вас беспокоит перед матчем?
В игровой системе может произойти изменение. Что до состава, то Махир Эмрели и Дани Кинтана вернулись в строй, но они еще очень далеки от своей оптимальной формы. В любом случае, мы постараемся хорошо бороться.
Лично меня ничего не беспокоит, кроме того, что некоторые игроки порой бывают далеки от своей формы. Это бывает по разным причинам. Иногда из-за травм, иногда из-за плотного графика. Но я всегда хотел, чтобы против таких соперников мои футболисты были в оптимальной форме. Сегодня все наше внимание на завтрашней игре. Завтра на поле выйдут те, кто полностью готов к матчу.

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